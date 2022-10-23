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Италия впервые за 50 лет целую неделю не импортировала газ из РФ

Фото: Италия уже неделю не импортировала российский газ (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Италия впервые почти за 50 лет в течение недели не импортировала природный газ из Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Итальянского института международных политических исследований (ISPI).

"До свидания, Москва. За последние семь дней Италия импортировала ноль кубометров газа от "Газпрома", а значит и из России. Такого не было с 1974 года. Исторический день", - отметил аналитик ISPI Маттео Вилла.

Напомним, ранее российский "Газпром" пригрозил остановить поставки газа в европейские страны, где они еще продолжаются, если Евросоюз введет ограничение цены.

В Офисе президента Украины ожидают, что в девятом пакете санкций против России будет ограничена цена на российский газ или введен запрет на его экспорт.

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Российская ФедерацияИталияГаз