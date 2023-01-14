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Италия отвергла давление в вопросах поставок Украине оружия

Фото: Италия отвергла давление в вопросах поставок Украине оружия (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Содержимое пакета военной помощи Украине определяется Министерством обороны Италии в "соответствии с запросами Киева", при этом Рим не подвергается давлению со стороны каких-либо стран.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Adncronos, об этом заявил глава Минобороны республики Гуидо Крозетто.

Правительство в плане помощи Украине не подвергалось давлению со стороны кого-либо, в том числе США, отметил он.

"Я видел в СМИ информацию на тему ЗРК SAMP-T, которая полностью выдумана", - заявил он.

По словам министра, в пятницу он провел телефонный разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином.

"Мы говорили о системе, которую Италия предоставит для замены американской батареи в Словакии. Содержимое пакета помощи Украине определяется в Министерстве обороны Италии в связи с запросами, полученными в последние месяцы, и конкретными возможностями поставки эффективных средств в короткие сроки. Все происходит без какого-либо давления", - сказал глава Минобороны.

Ранее итальянские СМИ писали, что правительство Италии приняло решение о передаче Украине батареи зенитно-ракетного комплекса SAMP/T, которая способна сбивать, в том числе, баллистические ракеты.

При этом утверждалось, что ускорить решение о передаче Украине батареи якобы помогло "сильное давление со стороны Вашингтона".

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Италия