Италия выделяет на восстановление энергосектора Украины 13 млн евро, подписано соглашение

Соответствующее соглашение было подписано чрезвычайным и полномочным послом Италии в Украине Карло Формозой в присутствии заместителя главы Минэнерго Украины Романа Андарака, который выразил благодарность Италии "за поддержку восстановления украинского энергосектора".

"Эта помощь позволит закупить необходимое оборудование и усилить устойчивость украинской энергосистемы в условиях, когда враг беспощадно атакует энергообъекты, а украинские энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное, чтобы украинцы имели свет и тепло в своих домах", - рассказал Андарак.

Фонд поддержки энергетики Украины

Данный Фонд был создан в апреле 2022 года по совместной инициативе главы Минэнерго Украины Германа Галущенко и Еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон. Он создан на базе Секретариата Энергетического Сообщества.

По данным Минэнерго, сейчас анонсированные взносы стран-партнеров в Фонд достигают более 1 миллиарда евро.

Донорами Фонда стали среди прочего, государственный и частный сектор из более 30 государств, в частности стран-членов ЕС, Великобритании и США, международные и региональные организации.

В Минэнерго обращают внимание, что Фонд стал эффективным инструментом оказания международной помощи в энергетической сфере, благодаря которому "украинские энергетики имеют возможность восстанавливать энергообъекты после российских атак, осуществлять ремонты, устанавливать новые мощности".

Италия решила внести в Фонд поддержки энергетики Украины 13 млн евро (фото: mev.gov.ua)