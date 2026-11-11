Италия исчерпала запасы зенитных ракет Aster для Украины, - СМИ

Италия исчерпала запасы зенитных ракет Aster для Украины и может остановить их снабжение, сосредоточившись на генераторах и компонентах для ремонта энергосетей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Il Sole 24 Ore.
По данным издания, список средств противовоздушной обороны в новых итальянских пакетах помощи для Киева все сокращается.
Следующая засекреченная партия может содержать компоненты для поддержки работы итало-французского комплекса SAMP/T, который ранее передали Украине.
В то же время, запасы ракет Aster, которыми вооружена эта система ПВО, фактически иссякли.
"Мы должны оставить ракеты Aster себе", - уточнил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.
Это означает, что Рим может в ближайшее время приостановить передачу этих боеприпасов, как это ранее сделала Германия с ракетами в комплексы Patriot.
Причина - необходимость защищать свою национальную безопасность и поддерживать стратегические резервы, поскольку оборонная промышленность не успевает быстро нарастить производство.
Также отмечается, что несмотря на нехватку ракет, общая поддержка Украины не уменьшается - меняется ее фокус.
Поскольку Россия продолжает целенаправленно бить по украинской энергосистеме в преддверии зимы, Рим решил сделать акцент на гражданской устойчивости.
Значительная часть нового пакета помощи будет состоять из генераторов для обеспечения критических потребностей и компонентов по ремонту поврежденных российскими обстрелами электростанций.
Кроме того, Киев готовит запросы к союзникам по усилению защиты от новых российских разработок, в частности, скоростных автоматизированных дронов типа "Шахед", противодействовать которым стало сложнее.
Напомним, что на днях министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что у Берлина больше нет возможности поставлять Украине дополнительные системы Patriot.
По его словам, страна уже передала Киеву несколько комплексов и боеприпасов, а последующие отправки создадут критические пробелы в обороне самой ФРГ.
В то же время, ситуация с 13-м пакетом военной помощи от Италии, который стал первым в 2026 году, долгое время оставалась неопределенной.
Ранее западные СМИ сообщали, что новый транш поддержки от Рима может содержать ракеты-перехватчики Aster для систем SAMP/T, а сам пакет министр Гвидо Крозетто должен был представить парламентскому комитету COPASIR 10 ноября.