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Італія вакцинувала від COVID більше половини дорослого населення

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Рим, Понеділок 19 липня 2021 17:21
Італія вакцинувала від COVID більше половини дорослого населення Фото: вакцинація від коронавірусу (Victoria Jones-Pool/Getty Images )
Автор: РБК-Україна

Італія вже повністю вакцинувала від COVID більше половини населення старше 12 років. Очікується, що колективний імунітет в цій країні буде досягнутий до кінця вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local.

За офіційними даними, на 19 липня були повністю вакциновані понад 27,1 млн осіб, що еквівалентно 50,2% всього населення старше 12 років.

Також повідомляється, що за останні півтора місяці темпи вакцинації зросли до 3,7-3,9 млн уколів на тиждень. Мета - вакцинувати до кінця вересня 80% дорослого населення, або близько 54,3 млн осіб.

На сьогодні переважна більшість ін'єкцій в Італії - це другі дози.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз випередив США за відсотком вакцинованих від COVID-19, оскільки в країнах ЄС щеплення отримали щонайменше 55,6% населення.

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Італія Коронавірус Вакцинація
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