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Євросоюз випередив США за відсотком вакцинованих від COVID-19

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США, Неділя 18 липня 2021 22:27
Євросоюз випередив США за відсотком вакцинованих від COVID-19 Фото: ЄС випередив США за кількістю вакцинованих (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Європейський союз випередив Сполучені Штати Америки за кількістю вакцинованих від коронавірусу. Мова про відсоток людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини від COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associted Press.

У країнах Євросоюзу першу дозу вакцини отримали щонайменше 55,6% населення, а от у Сполучених Штатах цей показник зараз становить 55,4% від кількості населення.

Євросоюз вперше випередив Штати за відсотком щеплених. Однак США наразі лідирують за кількістю повністю вакцинованих людей. У Штатах цей показник становить 48%, а в країнах ЄС - 42% населення.

Відставання Євросоюзу від США було пов'язане з тим, щоб європейські країни на початку використовували більш обережний підхід до вакцинації, тому вакцинальна кампанія розгорталася повільніше, ніж в Штатах.

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Вакцинація Коронавірус Сполучені Штати Америки Евросоюз
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