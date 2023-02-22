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Италия – Украина: сборная потренировалась на Апеннинах перед матчем отбора к ЧМ-2023

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Ливорно, Среда 22 февраля 2023 16:58
Италия – Украина: сборная потренировалась на Апеннинах перед матчем отбора к ЧМ-2023 Фото: Занятие украинской сборной в Ливорно (fbu.ua)
Автор: Антон Федорцив

Баскетбольная сборная Украины прибыла в Италию на поединок квалификации к чемпионату мира-2023 и уже провела первую тренировку в Ливорно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт федерации.

Накануне важного матча отбора к ЧМ-2023 "сине-желтые" имели занятие в Palazzetto Amedeo Modigliani Forum. Арена 23 февраля примет поединок украинцев против сборной Италии.

В тренировке под руководством Айнарса Багатскиса приняли участие 10 баскетболистов. Из вызванных на февральские матчи исполнителей на Апеннины не полетели двое – экстренно приглашенный защитник Шундель и форвард Конев, у которого повышенная температура. Еще одно занятие у сборной запланировано на четверг.

Национальная команда проведет два матча квалификации – против Италии на выезде и домашний поединок с Нидерландами в Риге. "Сине-желтые" имеют теоретические шансы выхода на Мундиаль – нужно побеждать в обоих матчах и надеяться на осечки конкурентов.

В прошлом году сборные Украины и Италии встречались дважды. В отборе к ЧМ-2023 сильнее были апеннинцы (97:89), а вот на Евробаскете торжествовала команда Багатскиса (84:73). Правда, MVP второго матча Святослав Михайлюк (25 очков) в лагерь сборной в этот раз не приехал.

К слову, ранее "Будивельник" назначил нового наставника команды вместо Плеханова.

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