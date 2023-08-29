Италия – Украина: Спаллетти выбрал нового капитана сборной в отборе к Евро-2024

64-летний специалист решил сменить капитана сборной. Защитник Леонардо Бонуччи, занимающийся поисками нового клуба, потеряет свой статус.

Новым капитаном станет один из лидеров "Наполи" Джованни Ди Лоренцо. Эту роль защитник выполняет и в составе неаполитанцев. Спаллетти хорошо знаком с лидерскими качествами 30-летнего латераля, поскольку работал с ним в 2021-2023 гг.

В сентябре сборная Италии проведет два отборочных матча перед Евро-2024. Спаллетти, заменивший в августе в должности Манчини, дебютирует в должности 9 сентября выездным поединком против Северной Македонии. Зато 12 сентября "Скуадра Адзурра" примет Украину в Милане.

Кто такой Джованни Ди Лоренцо

Уроженец Тосканы, воспитанник "Луккезе" и "Реджины". На взрослом уровне дебютировал в составе "амарантовых".

Позже выступал за "Кунео", "Матеру" и "Эмполи". В "Наполи" перебрался перед сезоном 2019/20. Новый сезон для защитника – пятый в составе "партенопейцев". Обладатель Кубка Италии-2020 и чемпион Италии 2022/23.

В составе сборной Италии дебютировал осенью 2019 года. С того времени Ди Лоренцо провел 28 матчей, в которых забил 3 мяча. Триумфовал с командой на Евро-2020.