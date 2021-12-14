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Італія на три місяці продовжила надзвичайний стан через COVID

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Вівторок 14 грудня 2021 20:57
Італія на три місяці продовжила надзвичайний стан через COVID Фото: в Італії до кінця березня продовжили НП через коронавірус (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Італії прийняв рішення продовжити надзвичайний стан, який було введено через коронавірус, ще на три місяці. Таким чином, режим НС в країні триватиме щонайменше до 31 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Надзвичайний стан, запроваджений у січні минулого року, дає великі повноваження центральному уряду. Термін дії НС закінчувався в кінці грудня.

Міністерство охорони здоров'я також постановило, що з 16 грудня по 31 Січня всі відвідувачі Італії з країн Європейського союзу повинні проходити тест перед від'їздом. Ця вимога вже діяла для багатьох країн, що не входять до ЄС.

При цьому ті, хто не пройшов вакцинацію, також повинні пройти п'ятиденний карантин після прибуття.

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Італія Надзвичайний стан Коронавірус
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