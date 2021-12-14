ru ua
Вт, 14 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Италия на три месяца продлила чрезвычайное положение из-за COVID

Новина українською →
Вторник 14 декабря 2021 20:57
Италия на три месяца продлила чрезвычайное положение из-за COVID Фото: в Италии до конца марта продлили ЧП из-за коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Италии приняло решение продлить чрезвычайное положение, которое было введено из-за коронавируса, еще на три месяца. Таким образом, режим ЧП в стране продлиться по меньшей мере до 31 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Чрезвычайное положение, введенное в январе прошлого года, дает большие полномочия центральному правительству. Срок действия ЧП истекал в конце декабря.

Министерство здравоохранения также постановило, что с 16 декабря по 31 января все посетители Италии из стран Европейского союза должны проходить тест перед отъездом. Это требование уже действовало для многих стран, не входящих в ЕС.

При этом те, кто не прошел вакцинацию, также должны пройти пятидневный карантин по прибытии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия Чрезвычайное положение Коронавирус
NEWS
Данилов: угроза вторжения России есть постоянно, но ситуация под контролем
Данилов: угроза вторжения России есть постоянно, но ситуация под контролем
DAILY
Гривна против доллара. Упадет ли обменный курс в 2022 году и чего ждут в банках
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Гривна против доллара. Упадет ли обменный курс в 2022 году и чего ждут в банках