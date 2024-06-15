Сборная Испании неожиданно разгромила Хорватию на Евро-2024
Национальная команда Испании разобралась со сборной Хорватии в стартовом туре группового этапа чемпионата Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Чемпионат Европы-2024, группа B, 1-й тур
Испания – Хорватия – 3:0
Голы: Мората, 29, Руис, 32, Карвахаль, 45+2
Нереализованный пенальти: Петкович, 80 (Х)
"Фурия Роха" захватила инициативу с первых минут. Впрочем, к середине первой половины испанская команда только однажды побеспокоила Ливаковича – Мората низом пробил в руки голкиперу после передачи Ямала. Однако на перерыв подопечные Луиса де ла Фуэнте ушли с тремя голами в активе.
Открыть счет удалось на 29-й минуте, когда Мората после передачи Руиса из глубины обыграл Ливаковича в ближнем бою. Три минуты спустя ассистент превратился в голеадора – Руис получил передачу Педри перед штрафной, качнул защитника и уложил в угол. А под занавес тайма Карвахаль в касание замкнул прострел Ямала после розыгрыша углового.
Сборная Хорватии на самом деле не была столь безнадежной. После первого пропущенного Симон взял удар Ковачича с линии штрафной, а после второго кипер парировал выстрел Брозовича. Майер же на добивании попал в сетку с внешней стороны, а Будимир немного не успел на прострел Гвардиола.
Весело было и во втором тайме. Совсем неприличным счет мог делать 16-летний Ямал, но его коварный удар из дальнего угла вытащил Ливакович. Мората же на ближней штанге отправил мяч мимо ворот после прострела. В ответ Станишич попал в защитника на линии ворот.
После небольшой передышки нарушила покой Хорватия. Высокий прессинг балканцев заставил ошибиться Симона, поэтому Родри вынужден был сфолить против Петковича в собственной штрафной – пенальти. К отметке подошел сам пострадавший, но переиграть голкипера не смог. Гол же на добивании отменили из-за офсайда.
В конце концов команда Златко Далича так и не сумела размочить счет. Теперь хорватская сборная постарается реабилитироваться в противостояниях с Албанией и Италией. Зато "Фурия Роха" будет готовиться к принципиальному поединку против "Скуадры Адзурры" 20 июня.
К слову, ранее сборная Швейцарии уверенно обыграла Венгрию в группе A Евро-2024.
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