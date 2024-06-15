Сборная Испании неожиданно разгромила Хорватию на Евро-2024

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Чемпионат Европы-2024, группа B, 1-й тур

Испания – Хорватия – 3:0

Голы: Мората, 29, Руис, 32, Карвахаль, 45+2

Нереализованный пенальти: Петкович, 80 (Х)

"Фурия Роха" захватила инициативу с первых минут. Впрочем, к середине первой половины испанская команда только однажды побеспокоила Ливаковича – Мората низом пробил в руки голкиперу после передачи Ямала. Однако на перерыв подопечные Луиса де ла Фуэнте ушли с тремя голами в активе.

Открыть счет удалось на 29-й минуте, когда Мората после передачи Руиса из глубины обыграл Ливаковича в ближнем бою. Три минуты спустя ассистент превратился в голеадора – Руис получил передачу Педри перед штрафной, качнул защитника и уложил в угол. А под занавес тайма Карвахаль в касание замкнул прострел Ямала после розыгрыша углового.

Сборная Хорватии на самом деле не была столь безнадежной. После первого пропущенного Симон взял удар Ковачича с линии штрафной, а после второго кипер парировал выстрел Брозовича. Майер же на добивании попал в сетку с внешней стороны, а Будимир немного не успел на прострел Гвардиола.

Весело было и во втором тайме. Совсем неприличным счет мог делать 16-летний Ямал, но его коварный удар из дальнего угла вытащил Ливакович. Мората же на ближней штанге отправил мяч мимо ворот после прострела. В ответ Станишич попал в защитника на линии ворот.

После небольшой передышки нарушила покой Хорватия. Высокий прессинг балканцев заставил ошибиться Симона, поэтому Родри вынужден был сфолить против Петковича в собственной штрафной – пенальти. К отметке подошел сам пострадавший, но переиграть голкипера не смог. Гол же на добивании отменили из-за офсайда.

В конце концов команда Златко Далича так и не сумела размочить счет. Теперь хорватская сборная постарается реабилитироваться в противостояниях с Албанией и Италией. Зато "Фурия Роха" будет готовиться к принципиальному поединку против "Скуадры Адзурры" 20 июня.