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Италия вместе с Францией может передать Украине системы ПВО, - СМИ

Фото: Италия и Франция могут передать Украине системы SAMP-T (defense.gouv.fr)
Автор: Антон Малиновский

Италия планирует совместно с Францией передать Украине современные зенитно-ракетные комплексы SAMP-T.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на итальянское издание La Repubblica .

Как пишет издание, SAMP-T может войти в шестой пакет военной помощи Украине, который правительство Италии должно утвердить в середине ноября. В издании, однако, отмечают, что намерения передать такое вооружение Украине могут столкнуться с политическими конфликтами в правлении.

Если же решение о поставках SAMP-T будет принято, то Италия передаст радары, а Франция - пусковые установки. Отмечается, что этот ЗРК - самая совершенная европейская система ПВО, способная поражать самолеты, беспилотники и ракеты. Издание пишет, что одна такая батарея способна закрыть небо над целым мегаполисом. Пока таких систем очень мало - 10 находятся на вооружении Франции и еще 5 - в Италии.

Кроме того, Италия может передать Украине свои сухопутные зенитные ракетные комплексы Spada/Aspide, выведенные из эксплуатации, но все еще способные сбивать самолеты и беспилотники.

Отметим, что Владимир Зеленский призвал Италию и Францию как можно быстрее предоставить именно систему SAMP-T.

Одна из последних публично известных поставок ПВО Украине - это передача системы IRIS-T от Германии. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, эта установка спасла много жизней, особенно в Киевской области.

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