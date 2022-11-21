Италия продолжит поставки оружия в Украину в следующем году

Правительство Италии может каждый раз направлять помощь Украине без разрешения парламента на основании закона, срок действия которого истекает в конце года.

"Министерство обороны вскоре предложит продлить ту же меру, распространив ее на весь 2023 год", - сказал Крозетто газете Il Foglio.

Крозетто сказал, что Италия продолжит поставки оружия, как это было ранее, "в сроки и способами, которые мы согласуем с нашими атлантическими союзниками и с Киевом".

Крозетто принадлежит к "Братьям Италии", правой партии нового премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая является стойким сторонником Украины.

Два других ключевых члена правящей коалиции, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, настроены более двойственно, поскольку оба имеют исторические связи с президентом России Владимиром Путиным.