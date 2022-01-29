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Італія продовжила заборону на туристичні поїздки з України

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Італія, Субота 29 січня 2022 02:56
Італія продовжила заборону на туристичні поїздки з України Італія продовжила заборону на туристичні подорожі з України. З 1 лютого Україна і далі належатиме країнам категорії E, для яких можливий в'їзд до Італії тільки з поважної причини
Автор: Анна Полисученко

Італія продовжила заборону на туристичні подорожі з України. З 1 лютого Україна і далі належатиме до країн категорії E, для яких можливий в'їзд до Італії тільки з поважної причини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства закордонних справ Італії.

В оновленому списку країн категорії D відсутня Україна.

Нові правила набирають чинності з 1 лютого і діятимуть до 15 березня 2022 року.

У той же час, Італія спростила правила в'їзду з країн категорії C (країни Шенгенської зони). Тепер для в'їзду в Італію з країн Шенгенської зони не потрібно негативного тесту при наявності вакцинації.

Раніше ми писали, що в Італії знижується кількість хворих коронавірусом за добу.

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