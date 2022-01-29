Італія продовжила заборону на туристичні поїздки з України

Італія продовжила заборону на туристичні подорожі з України. З 1 лютого Україна і далі належатиме країнам категорії E, для яких можливий в'їзд до Італії тільки з поважної причини

Італія продовжила заборону на туристичні подорожі з України. З 1 лютого Україна і далі належатиме до країн категорії E, для яких можливий в'їзд до Італії тільки з поважної причини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства закордонних справ Італії.

В оновленому списку країн категорії D відсутня Україна. Нові правила набирають чинності з 1 лютого і діятимуть до 15 березня 2022 року. У той же час, Італія спростила правила в'їзду з країн категорії C (країни Шенгенської зони). Тепер для в'їзду в Італію з країн Шенгенської зони не потрібно негативного тесту при наявності вакцинації.