Італія продовжила заборону на туристичні поїздки з України
Італія продовжила заборону на туристичні подорожі з України. З 1 лютого Україна і далі належатиме країнам категорії E, для яких можливий в'їзд до Італії тільки з поважної причини
Італія продовжила заборону на туристичні подорожі з України. З 1 лютого Україна і далі належатиме до країн категорії E, для яких можливий в'їзд до Італії тільки з поважної причини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства закордонних справ Італії.
В оновленому списку країн категорії D відсутня Україна.
Нові правила набирають чинності з 1 лютого і діятимуть до 15 березня 2022 року.
У той же час, Італія спростила правила в'їзду з країн категорії C (країни Шенгенської зони). Тепер для в'їзду в Італію з країн Шенгенської зони не потрібно негативного тесту при наявності вакцинації.
Раніше ми писали, що в Італії знижується кількість хворих коронавірусом за добу.