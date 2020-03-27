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Італія продовжила термін дозволів на проживання

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 16:11
Італія продовжила термін дозволів на проживання
Фото: прапор Італії (PxHere.com)

Дозвільні документи продовжені до 15 червня у зв'язку з пандемією коронавіруса

Італійське уряд продовжив термін дії дозвільних документів на проживання в країні до 15 липня у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомили в посольстві України в Італії Facebook.

Повідомляється, що мова йде про документи, термін дії яких закінчується у період з 31 січня по 15 квітня 2020 року.

"Таким чином, власникам дозвільних документів різного типу (вид на проживання, дозвіл на навчання, дозвіл на роботу, дозвіл на шлюб, дозвіл на возз'єднання сім'ї і т. д.) надається достатньо часу на їх відновлення/продовження після завершення карантину і зняття обмежувальних заходів", - повідомили в посольстві.

Також у відомстві зазначили, що італійським законодавством передбачено призупинення на 30 днів строків під час оформлення адміністративних процедур.

Раніше РБК-Україна писало, що південь Італії може стати новим епіцентром коронавірусу. Про це глава регіону Кампанія Вінченцо Де Лука поскаржився у своєму листі прем'єр-міністру, вказавши, що спостерігається різке зростання смертності в регіоні.

Все в Італії зафіксовано понад 80 тисяч випадків коронавірусу. При цьому від вірусу померли понад 8 тисяч чоловік.

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