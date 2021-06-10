Україна та Італія обговорили євроатлантичну інтеграцію української держави. Італія підтримує вступ України в ЄС.
Про це заявив голова МЗС Італії Луїджі Ді Майо на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
За його словами, зміцнення відносин між Україною та Брюсселем є важливим для обох сторін.
"Тому ми пишаємося тим, що підтримали асоціацію про вільну торгівлю між Україною та ЄС, а також надання ліберального візового режиму. Ми задоволені тими результатами, які забезпечили ці домовленності. Хочу чітко наголосити на тому, що Італія визнає європейські прагнення України і буде всебічно підтримувати її на цьому шляху", - заявив голова МЗС Італії.
Також Кулеба на брифінгу подякував італійському уряду за цю підтримку.
"Ми обговорили, як Італія може додатково посприяти євроатлантичній інтеграції України і я дуже вдячний італійському уряду за цю підтримку", - сказав український міністр.
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