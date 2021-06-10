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Італія підтримує вступ України в ЄС

Автор: Анастасія Рокитна

Україна та Італія обговорили євроатлантичну інтеграцію української держави. Італія підтримує вступ України в ЄС.

Про це заявив голова МЗС Італії Луїджі Ді Майо на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

За його словами, зміцнення відносин між Україною та Брюсселем є важливим для обох сторін.

"Тому ми пишаємося тим, що підтримали асоціацію про вільну торгівлю між Україною та ЄС, а також надання ліберального візового режиму. Ми задоволені тими результатами, які забезпечили ці домовленності. Хочу чітко наголосити на тому, що Італія визнає європейські прагнення України і буде всебічно підтримувати її на цьому шляху", - заявив голова МЗС Італії.

Також Кулеба на брифінгу подякував італійському уряду за цю підтримку.

"Ми обговорили, як Італія може додатково посприяти євроатлантичній інтеграції України і я дуже вдячний італійському уряду за цю підтримку", - сказав український міністр.

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Нагадаємо, стало відомо, хто з керівництва ЄС приїде на саміт Кримської платформи.

Зазначимо, Кабінет міністрів затвердив Стратегію зовнішньополітичної діяльності України.

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