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Італія планує випустити свою COVID-вакцину

Автор: Даша Харченко

В Італії планують запустити вакцину від коронавірусу у вересні 2021 року. Вакцину допомагає розробляти інститут Спалланцані.

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Про це повідомляє ANSA.

За словами глави Італійського фармакологічного агентства Джоджио Пала, у цьому ж місяці уряд планує прищепити вакциною власного виробництво близько мільйона осіб.

5 січня 2021 року вакцина пройшла перший етап клінічних випробувань. За результатами перших випробувань вакцина показала 92,5% ефективності.

Нагадаємо, в італійському муніципалітеті Монтік'ярі на північ від Мілана арештували лікаря швидкої допомоги. Його підозрюють у вбивстві двох пацієнтів з COVID-19.

Раніше стало відомо, що у Литві ввели жінці помилково п'ять доз вакцини від коронавірусу. Інцидент стався в одній з лікарень міста Каунас.

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