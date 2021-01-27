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Убив двох COVID-хворих: в Італії арештували лікаря

Монтік'ярі, Середа 27 січня 2021 18:10
Убив двох COVID-хворих: в Італії арештували лікаря
Фото: швидка допомога в Італії (flickr.com by Mark)
Автор: Дмитро Левицький

В італійському муніципалітеті Монтік'ярі на північ від Мілана арештували лікаря швидкої допомоги. Його підозрюють у вбивстві двох пацієнтів з COVID-19.

Про це повідомило італійське агентство ANSA.

Лікаря, який виконував обов'язки начальника відділення лікарні, звинувачують у навмисному введенні двом пацієнтам смертельних препаратів. Інцидент, за даними правоохоронців, стався ще на початку пандемії коронавірусу в березні. Жертвам було 51 та 80 років.

Як вважає поліція, лікар вбив двох пацієнтів, щоб зменшити навантаження на відділення невідкладної допомоги, яке було переповненим в перші критичні дні спалаху коронавірусу на півночі Італії.

Зараз лікар перебуває під домашнім арештом. Правоохоронці вважають, що він може повторити злочин.

Нагадаємо, наприкінці листопаду у німецькому місті Ессен затримали лікаря університетської клініки за підозрою у вбивстві COVID-хворих. Жертвами лікаря стали двоє пацієнтів.

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