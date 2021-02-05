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Італія планує відкрити гірськолижні курорти

Автор: Андрій Козловський

В Італії з 15 лютого планують знову відкрити гірськолижні курорти. У листопаді минулого року їх закрили для того, щоб зменшити кількість нових випадків коронавірусу.

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Про це повідомляє The Local.

Як повідомляється, гірськолижні траси можуть відкрити в 15 з 20 регіонах Італії, які позначені як "жовті" зони. Очікується, що гірськолижні траси залишаться закритими в "помаранчевих" та "червоних" регіонах. Таке рішення було схвалене напередодні урядовим Технічним науковим комітетом (CTS), який надає консультації щодо коронавірусних обмежень.

Органи влади у деяких регіонах наполягали на тому, щоб "помаранчеві" зони також мали змогу знову відкрити гірськолижні траси із застосуванням запобіжних заходів, однак такі пропозиції були відхилені.

Нагадаємо, Українська авіакомпанія SkyUp Airlines запускає авіарейси з Києва та Львова в Італію. Перші рейси заплановані на 21 травня.

Також раніше РБК-Україна писало, що уряд Італії прийняв рішення продовжити режим надзвичайної ситуації через коронавірус. Він буде продовжений до кінця квітня.

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