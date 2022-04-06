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Італія має намір повернути посла до Києва, - МЗС

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Рим, Середа 06 квітня 2022 17:33
Італія має намір повернути посла до Києва, - МЗС Фото: глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо заявив, що уряд розглядає можливість повернення посла до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на iL Fatto Quotidian.

"Італія розглядає можливість повернення посольства до Києва для забезпечення безпеки. Це передбачає аналіз безпеки на місцях, що ми і робимо, і координацію з усіма нашими партнерами", - заявив ді Майо.

Він також додав, що повернення посла П'єра Франческо Зазо до Києва - це відмінний сигнал, який дозволить Італії бути ближче до українських інститутів і українського народу.

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