Італія на початку червня відкриває кордони

Італія відкриває кордони з 3 червня на тлі пандемії коронавірусу. Самоізоляція після в'їзду більше не буде обов'язковою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання La Republicca.

У разі нового спалаху коронавірусної інфекції влада на регіональному або національному рівні може знову обмежити пересування в конкретних районах.

Також повідомлялося, що з 3 червня дозволять вільне пересування по країні, а 18 травня планують дозволити поїздки в усі регіони.

Раніше РБК-Україна писало, що в Італії вилікувались більша частина всіх заражених COVID-19. За даними на 13 травня, з 222 104 інфікованих одужала 112 541 особа.