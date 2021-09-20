Італія почала вводити бустерну дозу COVID-вакцини: хто отримає щеплення

В Італії почали вводити третю (бустерну) дозу вакцини від коронавірусу. Однак щеплення отримає лиш окрема категорія людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ansa.

Зазначено, що італійське агентство з ліків (AIFA) схвалило для введення бустерних доз мРНК-вакцини, такі як Pfizer і Moderna.

Зокрема, бустерну дозу отримають особи зі слабкою імунною системою, пацієнти з онкологічними захворюваннями і ті, які пережили трансплантацію

Нагадаємо, що в Італії більше ніж 70% громадян у віці старше 12 років завершили вакцинацію від коронавірусу.

Додамо, що Італія з 15 жовтня Італія стане першою європейською країною, в якій буде введена обов'язкова вакцинація для всіх сфер