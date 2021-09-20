ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Італія почала вводити бустерну дозу COVID-вакцини: хто отримає щеплення

Новость на русском →
Рим, Понеділок 20 вересня 2021 13:36
Італія почала вводити бустерну дозу COVID-вакцини: хто отримає щеплення Фото: Італія почала вводити бустерну дозу COVID-вакцини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Італії почали вводити третю (бустерну) дозу вакцини від коронавірусу. Однак щеплення отримає лиш окрема категорія людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ansa.

Зокрема, бустерну дозу отримають особи зі слабкою імунною системою, пацієнти з онкологічними захворюваннями і ті, які пережили трансплантацію

Відтак мова йде про 3 млн жителів країни.

Зазначено, що італійське агентство з ліків (AIFA) схвалило для введення бустерних доз мРНК-вакцини, такі як Pfizer і Moderna.

Нагадаємо, що в Італії більше ніж 70% громадян у віці старше 12 років завершили вакцинацію від коронавірусу.

Додамо, що Італія з 15 жовтня Італія стане першою європейською країною, в якій буде введена обов'язкова вакцинація для всіх сфер

Читайте РБК-Україна в Google News
Італія Вакцина від коронавірусу
NEWS
В Україні почали діяти нові правила карантину. 10 головних фактів 
В Україні почали діяти нові правила карантину. 10 головних фактів 
DAILY
Сергій Наєв: РФ будь-коли може перейти до бойових дій на Півдні України
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Сергій Наєв: РФ будь-коли може перейти до бойових дій на Півдні України