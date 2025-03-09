Италия может увеличить свою армию на 40 тысяч резервистов, - СМИ

Как пишут СМИ, Минобороны Италии работает над вопросом увеличения численности своей армии. В частности, в этом процессе также участвуют начальники родов войск, которые неоднократно высказывали жалобы из-за нехватки кадров.

Сейчас в итальянских вооруженных силах служит около 160 000 военных, в частности в армии, флоте и военно-воздушных силах, а также более 100 000 карабинеров. Два дня назад начальник штаба ВМС Энрико Кредендино в интервью заявил, что в его вооруженных силах не хватает 9 000 военнослужащих.

Кроме того, министр обороны Италии Гвидо Крозетто тоже прокомментировал информацию об увеличении численности армии. По его словам, численность войск установлена законом, однако назари действующая модель "неадекватна и должна быть изменена".

"Численность вооруженных сил установлена законом. Я не имею никаких проблем с тем, чтобы сказать, как я уже говорил несколько раз, что эта модель сейчас неадекватна и должна быть изменена. Это будет сделано в парламенте. Но, по моему мнению, в рамках положения, которое намного шире, чем простое увеличение численности личного состава, и которое решает все вопросы, связанные с обороной и безопасностью страны", - сказал он.

В то же время министр предостерег от спекуляций относительно возможных сценариев развития событий. Он пояснил, что "пройдет еще несколько часов, и наступит очередь сидячего протеста или призыва к маршу, чтобы сказать "нет" 40 тысячам, которых Крозетто разыскал, набрал и отправляет на фронт воевать с русскими".

"Я не думаю, что это правильный способ решать такие серьезные вопросы", - резюмировал Крозетто.