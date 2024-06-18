Италия может передать Украине ракеты Storm Shadow, - СМИ

Италия может передать Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow в очередном пакете военной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянскую газету Fatto Quotidiano.
Девятый пакет вооружений для Украины, который министр обороны Гвидо Крозетто представит парламенту до конца месяца, будет содержать не только систему ПВО Samp-T, но и партию ракет большой дальности Storm Shadow, способных, потенциально, попасть на российскую землю, сообщили изданию авторитетные источники, знакомые с ситуацией.
Ракеты Storm Shadow - это дальнобойные, малозаметные, авиационные крылатые ракеты класса "воздух-земля", разработанные совместными усилиями Франции и Великобритании. Французские аналоги носят название Scalp.
Вот некоторые из ключевых характеристик ракет Storm Shadow:
Storm Shadow находятся на вооружении Королевских BBC Великобритании и BBC Франции с 2003 года.
В 2023 году Великобритания передала партию ракет Storm Shadow Украине. Франция передала ракеты Scalp. Передача этих ракет в Украине значительно усилила ее возможности по противостоянию российской агрессии.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Италия планирует передать Украине еще одну систему противовоздушной обороны SAMP/T.