Италия инвестирует в восстановление украинской электросети 200 миллионов евро

Италия решила выделить 200 миллионов евро на мероприятия по восстановлению украинской электросети, пострадавшей в результате обстрелов со стороны российских захватчиков.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил вице-премьер-министр - министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни в ходе выступления на пленарном заседании Итальянско-украинского бизнес-форума .

По словам итальянского чиновника, Рим решил инвестировать 200 млн евро для помощи Украине "в восстановлении электросети, разрушенной российскими атаками".

Таяни подчеркнул, что итальянская сторона "не может позволить, чтобы "генерал Зима" стал союзником России"

Глава МИД Италии добавил, что страна организует конференцию по восстановлению Украины. Мероприятие должно состояться в Риме в 2025 году.

Отметим, что на Итальяно-украинском бизнес-форуме также принял участие среди докладчиков первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, министр предпринимательства и производства Италии Адольфо Урсо, президент Итальянского торгового агентства (ITA) Маттео Зоппас и и.о. . Министерство обороны Луиза Риккарди.

Планировалось, что в конце сессии будут подписаны несколько Меморандумов о взаимопонимании.

"Форум, в котором примут участие многие гости, в том числе представители делового мира, ведущих финансовых институтов и торговых ассоциаций, являются подготовительной мерой к Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Риме 10 и 11 июля 2025 года", - передали в МИД Италии.