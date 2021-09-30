Італія готується до ослаблення карантину на тлі збільшення рівня вакцинації

Науково-консультативна група при уряді Італії дала зелене світло планам щодо збільшення максимально допустимої місткості стадіонів, кінотеатрів і театрів - за умови, що кожен в натовпі зможе пред'явити сертифікат здоров'я або зелений пропуск.

Спортивні стадіони зможуть продавати квитки до 75% від своєї повної місткості, в той час, як кінотеатрам і театрам буде дозволено до 80%. Для музеїв обмежень по місткості не буде, хоча правила соціального дистанціювання залишаться в силі.

Найближчими днями Міністерство охорони здоров'я має зробити заяву про будь-які зміни обмежень, які відбудуться в жовтні, причому одним з ключових факторів, які відомство буде враховувати при прийнятті рішень, є охоплення вакцинацією.

Сьогодні настає крайній термін, встановлений урядом Італії для того, щоб 80% населення старше 12 років були повністю щеплені.