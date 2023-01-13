ua ru
Пт, 13 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Италия анонсировала проведение конференции по восстановлению Украины

Новина українською →
Пятница 13 января 2023 02:06
Италия анонсировала проведение конференции по восстановлению Украины Фото: Италия анонсировала проведение конференции по восстановлению Украины (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Италия начинает подготовку к конференции по вопросам восстановления Украины, запланированную на март 2023 года.

Об этом заявил министр по вопросам предприятия и национального производства Италии Адольфо Урсо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ведомства.

По словам итальянского министра, по согласованию с министром иностранных дел страны Антонио Таяни готовится "большая конференция по вопросам восстановления, которая объединит за одним столом итальянские и украинские институциональные органы власти и бизнес-структуры".

С украинскими собеседниками Урсо обсудил темы, которые станут предметом конференции в Италии.

"Я подтвердил полную поддержку Италией быстрого начала восстановления, непрерывности гуманитарной помощи и тщательного рассмотрения запросов Украины на помощь в восстановлении стратегической инфраструктуры, например, электросетей, как в двустороннем, так и в европейском контексте", - прокомментировал он.

Кроме того, глава министерства промышленности Италии передал от премьер-министра Джорджии Мелони сигнал о полной солидарности Рима с Украиной и украинским народом.

Напомним, глава МИД Италии Антонио Таяни заверил в продолжении поддержки Украины. Рим готов поставить еще больше оружия для ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия
NEWS
Президент Финляндии поддержал передачу Украине танков Leopard, но с условием
Президент Финляндии поддержал передачу Украине танков Leopard, но с условием
DAILY
Битва за Соледар. Что происходит в боях под Бахмутом и как меняется фронт на Донбассе
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Битва за Соледар. Что происходит в боях под Бахмутом и как меняется фронт на Донбассе