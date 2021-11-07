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В Італії винесли перші вироки в масштабному судовому процесі проти мафії

Автор: Анастасія Рокитна

В Італії винесли перші вироки в масштабному судовому процесі проти мафії. Перед судом постали 355 членів клану "Ндрангета", наймогутнішого мафіозного угрупування Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW.

Процес проходив у спеціально обладнаній судовій залі в місті Ламенція-Терме у Клабрії.

Суддя Клаудіо Паріс зачитав рішення щодо 91 підсудного. 70 з них виявилися обвинувальними, інших 21 виправдали. Ці підсудні обрали прискорену процедуру розгляду.

Шість із засуджених отримали максимальні терміни, про які просили прокурори - 20 років позбавлення волі. Серед них 62-річний Паскуале Галлоне, якого вважають "правою рукою" лідерів Луїджі Манкузо та Грегоріо Нігліа.

"Ндрангету" вважають найпотужнішим мафіозним кланом у світі.

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Італія