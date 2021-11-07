В Італії винесли перші вироки в масштабному судовому процесі проти мафії. Перед судом постали 355 членів клану "Ндрангета", наймогутнішого мафіозного угрупування Італії.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW.
Процес проходив у спеціально обладнаній судовій залі в місті Ламенція-Терме у Клабрії.
Суддя Клаудіо Паріс зачитав рішення щодо 91 підсудного. 70 з них виявилися обвинувальними, інших 21 виправдали. Ці підсудні обрали прискорену процедуру розгляду.
Шість із засуджених отримали максимальні терміни, про які просили прокурори - 20 років позбавлення волі. Серед них 62-річний Паскуале Галлоне, якого вважають "правою рукою" лідерів Луїджі Манкузо та Грегоріо Нігліа.
"Ндрангету" вважають найпотужнішим мафіозним кланом у світі.