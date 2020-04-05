В Італії вперше зменшилася кількість пацієнтів у реанімації з початку пандемії

В Італії зафіксували зменшення кількості пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії вперше з початку пандемії коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство ANSA.

На цей час в Італії 3 994 пацієнтів з коронавірусом знаходяться в реанімаційних відділеннях. Це на 74 менше, ніж вчора.

"Ми вперше зафіксували дуже важливий факт. Кількість пацієнтів реанімаційних відділах зменшилась на 74 людини. Це важлива новина, оскільки вона дозволяє нашим лікарням видихнути. Це відбулося вперше з моменту початку роботи в надзвичайних умовах", - заявив прес-секретар Служби цивільного захисту Анджело Бормана.

Нагадаємо, у всьому світі вірусом COVID-19 заразилися 1 203 099 осіб, померли від хвороби 64 774 людини, вилікувались - 246 893 осіб. Найбільше жертв зареєстрували в Італії - 15 362. При цьому в країні 124 тисячі хворих COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що в Італію вирушили 20 українських лікарів для допомоги в боротьбі з коронавірусом. Лікарі поїхали в Італію на 14 днів. Після повернення їх повинні помістити на обсервацію.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що без дотримання суворих карантинних норм пік захворюваності коронавірусом може початися 14-15 квітня.