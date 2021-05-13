В Італії вперше главою спецслужби призначили жінку

Беллоні змінить на цій посаді нинішнього генерального директора Дженнаро Веккіоне.

Призначення Беллоні відбулося після консультації з міжвідомчим комітетом з безпеки Італії.

Відзначимо, що Елізабетта Беллоні народилася в 1958 році в Римі. Вона однією з перших дівчат вступила до престижного інституту імені Массіміліано Массімо, а потім почала кар'єру в дипломатії.

У 2004-2008 роках Беллоні стала першою жінкою на чолі управління кризовими процесами МЗС Італії. У 2016 році Беллоні була призначена Генеральним секретарем міністерства (і також стала першою жінкою на цій посаді), де і працювала до останнього призначення.