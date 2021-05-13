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В Італії вперше главою спецслужби призначили жінку

Автор: РБК-Україна

Дипломат Елізабетта Беллоні очолить Департамент інформації та безпеки Італії, який координує діяльність спецслужб і розвідувальних органів як всередині країни, так і за кордоном. Вона стане першою жінкою на цій посаді.

Про це повідомляє італійське агентство ANSA.

Беллоні змінить на цій посаді нинішнього генерального директора Дженнаро Веккіоне.

Призначення Беллоні відбулося після консультації з міжвідомчим комітетом з безпеки Італії.

Відзначимо, що Елізабетта Беллоні народилася в 1958 році в Римі. Вона однією з перших дівчат вступила до престижного інституту імені Массіміліано Массімо, а потім почала кар'єру в дипломатії.

У 2004-2008 роках Беллоні стала першою жінкою на чолі управління кризовими процесами МЗС Італії. У 2016 році Беллоні була призначена Генеральним секретарем міністерства (і також стала першою жінкою на цій посаді), де і працювала до останнього призначення.

Раніше повідомлялося, що регулятор в Італії оштрафував Google на 102 млн євро. Причиною названо зловживання домінуючим становищем на ринку пошукових додатків.

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