В Італії зросло число жертв урагану

Раніше повідомлялося про трьох загиблих, тепер відомо про 4 жертви

В Италии в результате сильного урагана в провинции Лацио погибли по меньшей мере четверо человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Сильные порывы ветра в нескольких регионах страны привели к падению деревьев и разрушению зданий и других конструкций.

"Четыре человека погибли в городе Альвито вследствие обвала стены, причиной которого могла быть непогода. А недалеко от Рима высокое дерево разбило автомобиль во время движения, в результате чего погиб 45-летний мужчина. В этом же регионе погиб 14-летний мальчик", - указано в сообщении.

Также травму головы получила женщина за рулем автомобиля, на который из-за сильного ветра упало дерево. Инцидент произошел в Сан-Себастьяно-аль-Везувио. Рядом с женщиной в машине находился ее сын. Потерпевшую госпитализировали, сейчас ее состояние стабильное. У ребенка легкие травмы.

Напомним, ранее власти Италии сообщали о трех погибших вследствие урагана. Последствия непогоды ликвидируют.