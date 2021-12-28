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В Італії встановили ліміт для платежів готівкою до 1000 євро

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Італія, Вівторок 28 грудня 2021 09:29
В Італії встановили ліміт для платежів готівкою до 1000 євро Фото: в Італії встановили ліміт для покупок за готівку (Pixabay)
Автор: Іванна Шовкун

З 1 січня 2022 року в Італії знизили ліміт оплати готівкою з 2000 євро до 1000 євро (близько 30 тисяч гривень). Так уряд країни бореться з тіньовою економікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.

З початку наступного року розраховуватися готівкою можна буде на суму 999 євро включно. Це стосується таких операцій:

  • грошові перекази на адресу фізичних і юридичних осіб (також і покупки в магазинах);
  • обмін валют;
  • позики та пожертвування, навіть якщо оборот готівки відбувається між членами сім'ї;
  • перекази цінних паперів на пред'явника в євро або іноземній валюті, що здійснюється з будь-якої причини між різними суб'єктами.

Виняток введено для зняття готівки з картки або внесення готівки на банківський рахунок.

При цьому власники магазинів та інші підприємці в Італії будуть зобов'язані приймати картки для придбання на будь-яку суму. Інакше продавцю загрожує штраф від 30 євро плюс відсоток вартості покупки.

Зазначають, що до 2020 року ліміт на готівкові платежі в Італії становив 3000 євро. Але обмеження у 1000 євро діяло ще шість років тому. Проте потім його скасували, а ліміт підняли.

Нагадаємо, в Україні рішенням парламенту було збільшено суму готівкових переказів, що не підлягають фінансовому моніторингу, до 5 тисяч гривень включно.

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