В Італії вимагають дострокових виборів

Заступник голови Ради міністрів Італії, федеральний секретар правопопулістської партії "Ліга" закликав до дострокових виборів у парламент країни, заявивши про відсутність більшості в парламенті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання La Stampa.

На думку Сальвіні, у нинішній ситуації альтернативи виборам немає.

"Ми не хочемо додаткових місць у парламенті або міністерських позицій, не хочемо перестановок або технічного уряду: на зміну цьому уряду можуть прийти тільки вибори", - заявив віце-прем'єра.

Сальвіні наполягає, щоб прем'єр-міністр Джузеппе Конте скликав голосування в парламенті з питання про довіру уряду.

"Давайте повернемо владу виборцям", - заявив віце-прем'єр.

Сальвіні висловив упевненість у відсутності більшості в парламенті і заявив, що нове голосування - єдина альтернатива коаліції з популістським рухом "5 зірок".

Нагадаємо, в липні італійські прокурори допитали помічника глави італійського МВС і віце-прем'єра Маттео Сальвіні Джанлуку Савоїні, підозрюваного в корупції у справі про можливе фінансування ультраправої партії "Ліга" Росією.