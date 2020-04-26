В Італії сьогодні зафіксували найменше смертей від COVID-19 за півтора місяця

Сьогодні в Італії зафіксували менш ніж 300 летальних випадків, пов'язаних з коронавірусом, що є найменшим показником смертності за півтора місяця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління цивільного захисту Італії.

За даними відомства, сьогодні було зафіксовано 260 смертей від коронавірусу, що на 155 менше за показник минулої доби. Це найменший показник смертності починаючи з 15 березня.

Крім того, управління фіксує зупинку позитивної тенденції зменшення кількості хворих на коронавірус. Сьогодні було підтверджено 2 324 випадки зараження, а кількість активних зросла на 256.

При цьому спостерігається зниження кількості хворих у відділеннях інтенсивної терапії. Станом на 26 квітня в реанімації перебуває 2009 осіб, що на 93 менше, ніж у суботу.

Зазначається, що з початку спалаху коронавірусу в Італії було підтверджено вже 197 675 випадків захворювання на коронавірус. Загальна кількість жертв коронавірусу в Італії становить 26 644.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що карантин в Італії почнуть поступово послаблювати з 4 травня. Планується відновити промислову діяльність, однак школи відкриють не раніше вересня. Остаточний план виходу з карантину представлять наступного тижня.