В Італії Ryanair і Wizz Air оштрафували за обмеження багажу

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Ryanair оштрафований на три мільйони євро, а Wizz Air - на один мільйон євро

Авіакомпанії Ryanair і Wizz Air оштрафували в Італії за обмеження багажу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Лоукостери повинні заплатити в Італії мільйонні штрафи за обмеження розмірів ручної поклажі та вимогу оплачувати її великі габарити.

Штраф на авіаперевізників наклало італійське антимонопольне відомство AGCM, яке вважає, що додаткова оплата за розмір ручної поклажі, введена в минулому році обома лоукостерами, є нечесною торговельною практикою. Зокрема, зазначено, що пасажир має право взяти на борт ручну поклажу розумних розмірів, так як це є частиною стандартних практик авіаперевізників і сервісів, що не повинно бути предметом додаткової оплати, вважають в AGCM.

Італійський регулятор оштрафував Ryanair на три мільйони євро, а Wizz Air - на один мільйон євро.

Нагадаємо, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" з 15 січня 2019 року посилила норми провезення ручної поклажі на всіх своїх рейсах. Норми будуть діяти для пасажирів, які придбали квитки після 1 листопада 2018 року. Для тих, хто купив квитки раніше, поки зберігаються старі норми.