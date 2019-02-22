ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Італії Ryanair і Wizz Air оштрафували за обмеження багажу

Новини » Економіка    22.02.2019 - 12:16
В Італії Ryanair і Wizz Air оштрафували за обмеження багажу
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Ryanair оштрафований на три мільйони євро, а Wizz Air - на один мільйон євро

Авіакомпанії Ryanair і Wizz Air оштрафували в Італії за обмеження багажу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Лоукостери повинні заплатити в Італії мільйонні штрафи за обмеження розмірів ручної поклажі та вимогу оплачувати її великі габарити.

Штраф на авіаперевізників наклало італійське антимонопольне відомство AGCM, яке вважає, що додаткова оплата за розмір ручної поклажі, введена в минулому році обома лоукостерами, є нечесною торговельною практикою. Зокрема, зазначено, що пасажир має право взяти на борт ручну поклажу розумних розмірів, так як це є частиною стандартних практик авіаперевізників і сервісів, що не повинно бути предметом додаткової оплати, вважають в AGCM.

Італійський регулятор оштрафував Ryanair на три мільйони євро, а Wizz Air - на один мільйон євро.

Нагадаємо, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" з 15 січня 2019 року посилила норми провезення ручної поклажі на всіх своїх рейсах. Норми будуть діяти для пасажирів, які придбали квитки після 1 листопада 2018 року. Для тих, хто купив квитки раніше, поки зберігаються старі норми.

Ryanair анонсував запуск рейсів із Києва в Мадрид Wizz Air відкриває два нових напрямки з Києва
Новини України RyanairWizz Airавиакомпания
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся