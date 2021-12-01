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В Італії рекомендували вакцинувати від коронавірусу дітей від п'ять років

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Італія, Середа 01 грудня 2021 23:58
В Італії рекомендували вакцинувати від коронавірусу дітей від п'ять років Фото: в Італії схвалили Pfizer для вакцинації дітей від п'яти років (Billie Weiss/Boston Red Sox/Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Італійське агентство з ліків (AIFA) на засіданні в середу прийняло рішення дозволити вакцинацію від коронавірусу дітей у віці від 5 до 11 років. Йдеться про дві дози препарату американського концерну Pfizer.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Дози будуть вводитися з різницею в три тижні. При цьому доза буде містити третину від нормальної дорослої дози.

Очікується, що вакцинація дітей почнеться в республіці у 20-х числах грудня. За вакцинацію дітей молодше 12 років висловлювалися багато італійських фахівців, включаючи італійське товариство педіатрів.

Італійський регулятор рекомендував вакцинацію дітей після відповідного рішення Європейського агентства лікарських засобів (ЕМА) 25 листопада. У середу на пресконференції в Брюсселі глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що вакцина Comirnaty виробництва американської фармацевтичної компанії Pfizer і її німецького партнера BioNTech буде доступна для вакцинації дітей на території ЄС з 13 грудня.

Згідно з останніми даними, в Італії повністю імунізовані майже 85% населення старше 12 років. Влада сподівається досягти рівня вакцинації 90% до кінця року.

Нагадаємо, раніше європейський регулятор підтримав бустерні дози Pfizer для осіб старше 18 років.

Також повідомлялося, що Pfizer починає випробування пероральної вакцини від коронавірусу.

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