ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Pfizer починає випробовування пероральної вакцини від коронавірусу

Новость на русском →
США, Понеділок 27 вересня 2021 15:59
Pfizer починає випробовування пероральної вакцини від коронавірусу Фото: Pfizer починає випробовування пероральної вакцини від коронавірусу (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 27 вересня американська фармацевтична компанія Pfizer почала випробовування пероральної вакцини від коронавірусу. Тестування препарату проводитиметься серед осіб, які вже перехворіли на COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, компанія працює над розробкою препарату PF-07321332. Його планують випробувати на 2660 дорослих учасників віком від 18 років.

Зазначено, що тестувати ліки будуть лише на тих особах, в яких підтвердили коронавірус.

Зокрема, фахівці досліджуватимуть препарат, який містить в собі Ритонавір (застосовується для лікування ВІЛ-інфекції).

Як додають у ЗМІ, американська фармацевтична компанія Merck & Co і швейцарська Roche Holding AG також працюють над розробкою першої вакцини від коронавірусу у вигляді таблетки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пандемія коронавірусу Вакцина від коронавірусу
NEWS
Україна допускає зупинку транзиту газу до Угорщини через її контракт з РФ
Україна допускає зупинку транзиту газу до Угорщини через її контракт з РФ
DAILY
Німеччина без Меркель. Чим закінчилися вибори в бундестаг і чого чекати Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Німеччина без Меркель. Чим закінчилися вибори в бундестаг і чого чекати Україні