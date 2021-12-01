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В Италии рекомендовали вакцинировать от коронавируса детей от пять лет

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Италия, Среда 01 декабря 2021 23:58
В Италии рекомендовали вакцинировать от коронавируса детей от пять лет Фото: в Италии одобрили Pfizer для вакцинации детей от пяти лет (Billie Weiss/Boston Red Sox/Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Итальянское агентство по лекарствам (AIFA) на заседании в среду приняло решение разрешить вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Речь идет о двух дозах препарата американского концерна Pfizer.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Дозы будут вводиться с разницей в три недели. При этом доза будет содержать треть от нормальной взрослой дозы.

Ожидается, что вакцинация детей начнется в республике в 20-х числах декабря. За вакцинацию детей младше 12 лет высказывались многие итальянские специалисты, включая Итальянское общество педиатров.

Итальянский регулятор рекомендовал вакцинацию детей после соответствующего решения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) 25 ноября. В среду на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что вакцина Comirnaty производства американской фармацевтической компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech будет доступна для вакцинации детей на территории ЕС с 13 декабря.

Согласно последним данным, в Италии полностью иммунизированы почти 85% населения старше 12 лет. Власти надеются достигнуть уровня вакцинации 90% к концу года.

Напомним, ранее Европейский регулятор поддержал бустерные дозы Pfizer для лиц старше 18 лет.

Также сообщалось, что Pfizer начинает испытание пероральной вакцины от коронавируса.

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