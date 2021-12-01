В Италии рекомендовали вакцинировать от коронавируса детей от пять лет

Итальянское агентство по лекарствам (AIFA) на заседании в среду приняло решение разрешить вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Речь идет о двух дозах препарата американского концерна Pfizer.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA .

Дозы будут вводиться с разницей в три недели. При этом доза будет содержать треть от нормальной взрослой дозы.

Ожидается, что вакцинация детей начнется в республике в 20-х числах декабря. За вакцинацию детей младше 12 лет высказывались многие итальянские специалисты, включая Итальянское общество педиатров.

Итальянский регулятор рекомендовал вакцинацию детей после соответствующего решения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) 25 ноября. В среду на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что вакцина Comirnaty производства американской фармацевтической компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech будет доступна для вакцинации детей на территории ЕС с 13 декабря.

Согласно последним данным, в Италии полностью иммунизированы почти 85% населения старше 12 лет. Власти надеются достигнуть уровня вакцинации 90% к концу года.