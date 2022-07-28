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В Італії спалахнув скандал через можливу причетність Росії до розвалу коаліції

Фото: в Італії спалахнув скандал через можливу причетність Росії до розвалу коаліції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Представник ультраправої італійської партії "Ліга" обговорював з посольством РФ можливість виходу з урядової коаліції і її розвал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету La Stampa.

За інформацією видання, радник лідера "Ліги" з міжнародних відносин Антоніо Капуано провів кілька зустрічей зі співробітником посольства Росії в Італії Олегом Костюковим в кінці травня.

При цьому, посилаючись на дані спецслужб Італії, La Stampa стверджує, що головною темою обговорення Капуано і Костюкова став Розвал урядової коаліції, в яку входила "Ліга". Це сталося в той момент, коли "Ліга" і "Рух п'яти зірок" відкрито виступили проти надання Україні військової допомоги.

Видання також стверджує, що Костюков був одним з ініціаторів поїздки лідера "Ліги" Маттео Сальвіні до президента РФ Володимира Путіна для того, щоб обговорити мир між Києвом та Москвою.

Сальвіні прокоментував чутки про зустріч Костюкова з Капуано і підтвердив їх.

"Міжнародна політика незалежна від урядів, ми є гордими союзниками вільних демократичних країн Заходу. Це не означає небажання мати хороші відносини з Путіним... звичайно, на відміну від деяких інших войовничих країн Європи, я віддаю перевагу Італії, яка веде діалог і посередництво", - заявив він в ефірі Radio 24.

Лідер "Ліги" назвав "фейковими новинами" припущення, що саме Росія могла викликати розпад урядової коаліції в Італії.

Варто зауважити, що урядова криза в Італії почалася після виходу міністра закордонних справ Луїджі Ді Майо з "Руху п'яти зірок". Він прийняв таке рішення після того, як низка членів партії висловилися проти військової допомоги Україні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі передав президенту республіки Серджо Маттареллі прохання про відставку.

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