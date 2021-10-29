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В Італії стався вибух у житловому будинку: є загиблі та постраждалі

Автор: Дмитрий Кузнецов

В італійському місті Пінероло стався вибух у житловому будинку. В результаті загинули дві людини, ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ansa.

За даними видання, вибух стався 29 жовтня в другій половині дня на третьому останньому поверсі житлового будинку. Після цього спалахнула сильна пожежа.

У момент вибуху в будинку знаходилися 16 осіб. В результаті часткового обвалення загинули дві людини - 84-річна жінка і 74-річний чоловік, який помер у лікарні.

Всі госпіталізовано три людини. Один з них перебуває у важкому стані. Його вертольотом доставили в клініку Турина.

Як повідомили виданню мешканці будинку, перед вибухом вони відчули різкий запах газу. За їх словами, в квартирі на останньому поверсі, де стався вибух, велися роботи з монтажу нової кухні.

Офіційних коментарів про причини вибуху поки немає.

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ІталіяВибух