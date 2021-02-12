В Італії продовжили заборону на поїздки між регіонами

У четвер, 11 лютого, регіональні влади Італії закликали зберегти заборону на поїздки, оскільки існує висока стурбованість з приводу потенційного поширення нових штамів коронавірусу.

Заборона поширюється на всі другорядні поїздки між регіонами, незалежно від того, в якій зоні карантину вони розташовані.

При цьому заборона не поширюється на поїздки по роботі, станом здоров'я або у надзвичайних ситуаціях.

Подорожі по Італії з метою туризму, як і раніше знаходяться під забороною.