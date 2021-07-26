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В Італії більше половини населення повністю вакциновані від COVID

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Італія, Понеділок 26 липня 2021 15:21
В Італії більше половини населення повністю вакциновані від COVID Фото: в Італії більше половини населення повністю вакциновані від COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Італії 30 мільйонів громадян пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу. Це більше ніж 50% всього населення країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

"За оновленими даними, 30 мільйонів італійців або 56% населення завершили вакцинацію проти COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Втім серед громадян старше 50 років 4,8 мільйона осіб досі не отримали першої дози вакцини. Водночас люди від 12 до 19 років, яких 2,7 млн теж ще не пройшли імунізацію.

Тим часом у суботу тисячі людей, у тому числі пенсіонери, ремісники та службовці, вийшли на вулиці багатьох італійських міст, протестуючи проти паспортів вакцинації. Найбільші акції відбулися в Мілані, Турині та Римі.

Нагадаємо, уряд Італії прийняв рішення ввести COVID-перепустки для відвідування заходів, а також закладів громадського харчування.

Крім того, в Італії продовжили режим надзвичайної ситуації через коронавірус до 31 грудня 2021 року.

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