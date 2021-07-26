ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Италии более половины населения полностью вакцинированы от COVID

Новина українською →
Италия, Понедельник 26 июля 2021 15:21
В Италии более половины населения полностью вакцинированы от COVID Фото: в Италии более половины населения полностью вакцинированы от COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Италии 30 миллионов граждан прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Это более 50% всего населения страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

"По обновленным данным, 30 миллионов итальянцев или 56% населения завершили вакцинацию против COVID-19", - говорится в сообщении.

Впрочем среди граждан старше 50 лет 4,8 миллиона человек до сих пор не получили первой дозы вакцины. В то же время люди от 12 до 19 лет, которых 2,7 млн тоже еще не прошли иммунизацию.

Тем временем в субботу тысячи людей, в том числе пенсионеры, ремесленники и служащие, вышли на улицы многих итальянских городов, протестуя против паспортов вакцинации. Крупнейшие акции состоялись в Милане, Турине и Риме.

Напомним, правительство Италии приняло решение ввести COVID-пропуска для посещения мероприятий, а также заведений общественного питания.

Кроме того, в Италии продлили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса до 31 декабря 2021 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия
NEWS
На Донбассе обострение: 7 украинских бойцов получили ранения
На Донбассе обострение: 7 украинских бойцов получили ранения
DAILY
Олигарх №2. Как Виктор Пинчук строит отношения с властью при президенте Зеленском
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олигарх №2. Как Виктор Пинчук строит отношения с властью при президенте Зеленском