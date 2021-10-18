В Італії поліція водометами розігнала сидячий протест противників COVID-перепусток
В італійському Трієсті поліція водометами розігнала сидячий протест у порту. Акцію проводили противники обов'язкових COVID-перепусток.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Порт став центром протестів в Італії, які спалахнули після того, як минулої п'ятниці уряд запровадив нові карантинні правила. Згідно з рішенням уряду, всі працівники підприємств та закладів повинні мати документи про вакцинацію або негативний тест на коронавірус, або довідку про одужання від COVID-19.
У Трієсті протестувальники влаштували сидячий бойкот у порту, заблокувавши вхід до нього. Щоб розігнати учасників бойкоту, силовики застосували водомети, якими витіснили протестувальників з території порту.
Після цього, як пишуть ЗМІ, поліція закидала учасників бойкоту сльозогінним газом. У відповідь на це, велика частина людей пішла протестувати на головну площу Трієста, де розташовані урядові будівлі.
Today Italy sinks again into the dark, these are the images at the Port of Trieste, we are in a dictatorial drift. At this point only external help can save us! #Trieste pic.twitter.com/jOwDjPCetq— Syst3mL0g0ut (@SL0g0ut) October 18, 2021