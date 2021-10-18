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В Італії поліція водометами розігнала сидячий протест противників COVID-перепусток

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Трієст, Понеділок 18 жовтня 2021 16:42
В Італії поліція водометами розігнала сидячий протест противників COVID-перепусток Фото: італійська поліція водометами розігнала сидячий протест (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

В італійському Трієсті поліція водометами розігнала сидячий протест у порту. Акцію проводили противники обов'язкових COVID-перепусток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Порт став центром протестів в Італії, які спалахнули після того, як минулої п'ятниці уряд запровадив нові карантинні правила. Згідно з рішенням уряду, всі працівники підприємств та закладів повинні мати документи про вакцинацію або негативний тест на коронавірус, або довідку про одужання від COVID-19.

У Трієсті протестувальники влаштували сидячий бойкот у порту, заблокувавши вхід до нього. Щоб розігнати учасників бойкоту, силовики застосували водомети, якими витіснили протестувальників з території порту.

Після цього, як пишуть ЗМІ, поліція закидала учасників бойкоту сльозогінним газом. У відповідь на це, велика частина людей пішла протестувати на головну площу Трієста, де розташовані урядові будівлі.

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