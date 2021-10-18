В Италии полиция водометами разогнала сидячий протест противников COVID-пропусков

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Порт стал центром протестов в Италии, которые вспыхнули после того, как в прошлую пятницу правительство ввело новые карантинные правила. Согласно решению правительства, все работники предприятий и учреждений должны иметь документы о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус, или справку о выздоровлении от COVID-19.

В Триесте протестующие устроили сидячий бойкот в порту, заблокировав вход в него. Чтобы разогнать участников бойкота, силовики применили водометы, которыми вытеснили протестующих с территории порта.

После этого, как пишут СМИ, полиция забросала участников бойкота слезоточивым газом. В ответ на это, большая часть людей пошла протестовать на главную площадь Триеста, где расположены правительственные здания.