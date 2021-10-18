В Италии полиция водометами разогнала сидячий протест противников COVID-пропусков
В итальянском Триесте полиция водометами разогнала сидячий протест в порту. Акцию проводили противники обязательных COVID-пропусков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Порт стал центром протестов в Италии, которые вспыхнули после того, как в прошлую пятницу правительство ввело новые карантинные правила. Согласно решению правительства, все работники предприятий и учреждений должны иметь документы о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус, или справку о выздоровлении от COVID-19.
В Триесте протестующие устроили сидячий бойкот в порту, заблокировав вход в него. Чтобы разогнать участников бойкота, силовики применили водометы, которыми вытеснили протестующих с территории порта.
После этого, как пишут СМИ, полиция забросала участников бойкота слезоточивым газом. В ответ на это, большая часть людей пошла протестовать на главную площадь Триеста, где расположены правительственные здания.
Today Italy sinks again into the dark, these are the images at the Port of Trieste, we are in a dictatorial drift. At this point only external help can save us! #Trieste pic.twitter.com/jOwDjPCetq— Syst3mL0g0ut (@SL0g0ut) October 18, 2021