В Італії засуджено понад 150 українських моряків, затриманих за перевезення мігрантів

На початок березня 2020 року в пенітенціарних центрах півдня Італії як засуджені або затримані перебувають 158 громадян України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомили у Міністерстві закордонних справ України, зі 158 українців - 131 особа засуджена і відбуває покарання, а 27 утримаються під вартою.

Згідно з повідомленням, з 2015-2018 роки на півдні Італії було заарештовано 161 громадянина України за підозрою у перевезенні нелегальних мігрантів. У 2019 році там затримали 32 українців, а 18 звільнили. Від початку цього року в Італії затримали одного українського моряка.

"Тенденцію до зменшення затриманих в Італії протягом минулого року в департаменті консульської служби МЗС України пояснюють "ефективністю інформаційної складової протидії, роботою МЗС та правоохоронних органів України, неурядових організацій", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у відомстві додали, що існує потреба у продовженні здійснення попереджувальних заходів, зокрема через ЗМІ та громадські організації.

Крім того, питання захисту прав українських моряків, затриманих та засуджених за перевезення нелегальних мігрантів, перебуває на особливому та постійному контролі МЗС України.

Нагадаємо, у листопаді минулого року берегова охорона Італії в бухті Роччелла-Іоніка затримала яхту з українцями, які переправляли 74 нелегальних мігрантів з Іраку. Європол підтвердив інформацію про те, що судно могло використовуватися для незаконних переправ.