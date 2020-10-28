В Італії почали розслідування проти Google

Фото: Google (flickr.comBen Nuttall)

Антимонопольний комітет Італії розпочав розслідування проти американської компанії Google. Там вважають, що компанія зловживає монопольним становищем на ринку інтернет-реклами.

Про це повідомляє Reuters.

На думку регулятора, Google на ринку інтернет-реклами використовує дискримінаційним шляхом величезний обсяг даних, зібраний за допомогою власних додатків. Таким чином компанія перешкоджає іншим операторам ефективно конкурувати між собою.

Напередодні у деяких офісах американської компані були проведені обшуки.

Нагадаємо, 21 жовтня Міністерство юстиції США звинуватило Google в порушенні конкуренції у сфері пошукових сервісів, а саме в укладенні угод, які перешкоджають доступу конкурентів в сектор.

Крім того, антимонопольні органи Євросоюзу планують перевірити як Google і Facebook збирають і використовують дані.

Також повідомлялося, що для боротьби з монополізацією американських компаній Європейський союз хоче створити єдиний ринок даних.