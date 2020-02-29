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В Італії коронавірусом захворіли більше тисячі чоловік

Новини » Суспільство     29.02.2020 - 22:40
В Італії коронавірусом захворіли більше тисячі чоловік
Ілюстративне фото (twitter.com/nikmarino9)

Хворобу підтвердили у 1049 осіб

В Італії кількість заражених новим типом коронавіруса зросла до 1049 осіб, 29 з них померли. Про це повідомляє ANSA.

Видання пише, що в даний момент коронавірусів захворіли 1049 осіб. 29 людей загинули в результаті хвороби і 50 одужали.

Нагадаємо, найбільша кількість випадків коронавируса в Європі зафіксовано в Італії.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що неправильне управління лікарнею в північній Італії сприяло поширенню нового коронавірус COVID-19 в країні.

Як писало РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я і соціального забезпечення Великобританії повідомило про перший випадок передачі коронавируса від людини людині в країні.

В Європі коронавірус був зафіксований в 23 країнах - Нідерландах, Литві, Білорусі, Швейцарії, Італії, Греції, Грузії, Естонії, Данії, Норвегії, Північної Македонії, Німеччини, Франції, Британії, Іспанії, Австрії, Хорватії, Ізраїлі, Російської Федерації, Румунії , Бельгії, Фінляндії, Швеції.

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Новини України ІталіяКоронавірус
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