В Італії у зв'язку з коронавірусом ізолювали 10 міст

Влада північної Італії в п'ятницю розпорядилася закрити школи, бари та інші громадські місця у 10 містах після цілого ряду нових випадків захворювання коронавірусом. Про це зраджує AFP.

Перевірки на наявність вірусу п'ятьох лікарів і ще 10 чоловік дали позитивний результат в Ломбардії. Ще два випадки підтверджені в області Венето. Крім того, за даними регіону Ломбардія, близько 250 осіб перебували в ізоляції, а 60 співробітників Unilever були перевірені на наявність вірусу.

Регіональна залізниця Trenord заявила, що її потяги більше не будуть зупинятися на трьох станціях у постраждалому районі.

Більше 50 тисяч осіб попросили залишатися вдома у відповідних районах, а всі громадські заходи, такі як карнавальні свята, церковні меси і спортивні змагання, були заборонені на термін до тижня.

У муніципалітеті Казальпустерленго (Casalpusterlengo) біля міської ратуші вивісили оголошення такого змісту: "Коронавірус: населенню пропонується залишатися в приміщенні в якості запобіжного заходу".

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що "все під контролем", і підкреслив, що уряд підтримує "надзвичайно високий рівень безпеки".

Першим містом, яке було закрите, стало Кодоньо з населенням 15 000 осіб, де у трьох людей тести дали позитивний результат на вірус, включаючи 38-річного чоловіка та його дружину, яка на восьмому місяці вагітності.

Первинне тестування ще трьох людей дало позитивний результат на коронавірус, очікуються остаточні результати.

Відомо, що 38-річний італієць знаходиться в важкому стані в реанімації. Встановлено, що раніше в цьому місяці він обідав зі знайомим, який відвідав Китай у січні, і пізніше у нього з'явилися симптоми грипу. Однак його тест дав негативний результат на вірус.

Нагадаємо, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість заражених коронавірусом COVID-19 за межами Китаю досягла 1200 осіб.