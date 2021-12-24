ru ua
Сб, 25 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Італії та Франції чергові рекорди за кількістю нових випадків COVID

Новость на русском →
П'ятниця 24 грудня 2021 21:49
В Італії та Франції чергові рекорди за кількістю нових випадків COVID Фото: в Італії та Франції чергові рекорди за кількістю нових випадків COVID (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Франції та Італії зафіксували рекорди за новими випадками зараження на коронавірус. У Франції за минулу добу підтвердили майже 95 тисяч випадків, а в Італії - понад 50 тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У п'ятницю, 24 грудня, в Італії був зафіксований другий поспіль рекордний денний показник захворюваності. Число нових випадків досягло 50 599 в порівнянні з 44 595 днем раніше.

Кількість смертей в Італії, пов'язаних з коронавірусом, знизилася до 141 зі 168 у четвер. Всього в Італії зареєстровано 136 386 смертей, пов'язаних з COVID, що є другим за величиною показником в Європі після Великобританії і дев'ятим у світі.

На сьогодні в країні зареєстровано 5,57 мільйона випадків захворювання.

При цьому сьогодні Франція повідомила про рекордні 94 124 нових випадків зараження коронавірусом за день, а число госпіталізованих у зв'язку з цим захворюванням досягло семимісячного максимуму і склало майже 16 200 осіб.

Нагадавши, у Британії за вчора виявили понад 122 тисячі нових випадків коронавірусу. Це найбільше число з початку пандемії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Італія Коронавірус
NEWS
Росія продовжує стягувати війська до України. Опубліковано фото з супутника
Росія продовжує стягувати війська до України. Опубліковано фото з супутника
DAILY
Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід